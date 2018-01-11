Бечирай уходит в "Мехелен"

По информации "СЭ", нападающий "Динамо" Фатош Бечирай покидает команду. Форвард уходит в бельгийский "Мехелен" свободным агентом, контракт с черногорским игроком будет разорван.

В текущем сезоне 29-летний футболист провел 18 матчей в чемпионате, в которых забил два гола.

Таблица переходов РФПЛ