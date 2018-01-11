13:24 | Футбол — РФПЛ

Бечирай уходит в "Мехелен"

9

По информации "СЭ", нападающий "Динамо" Фатош Бечирай покидает команду. Форвард уходит в бельгийский "Мехелен" свободным агентом, контракт с черногорским игроком будет разорван.

В текущем сезоне 29-летний футболист провел 18 матчей в чемпионате, в которых забил два гола.

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КОММЕНТАРИИ (9)
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BayDin

А чё тут поросячий визг поднялся на Динамовской ветке?

16:12

чужойсредисвоих

хорош парень, что то не сложилось видимо...

15:58

Alukard1349

ООО слышу голос со дна)))Два мусорка закукарекали)))самое смешное что мы то за чемпионство боремся,а вот вам его НИКОГДА НЕ ВИДАТЬ!!!))))НИКОГДАААА))))

15:09

Don

ДжЫмкО, GalacticBoy, а вы о своём насколько забыли?) На 40 лет?))) Мусор должен играть там где играет мусор, т.е. в ФНЛ, а лучше в ПФЛ, да и можете болотных покорителей Асмаралов с собой забрать, мы не против)))

15:08

ДжЫмкО

все влажные спартаковские мечты связаны с вылетом Динамо - ну еще бы, о своем чемпионстве уже можно забыть, лет на 16)

15:02

GalacticBoy

Alukard1349 И правильно!Дно опять вылетит и летай потом по всем закоулкам Матушки России как в прошлом году))) 14:32 И не мечтай даже.....в этот раз мы уступим место для таких команд как: Спартачок и Зенька

14:51

Alukard1349

И правильно!Дно опять вылетит и летай потом по всем закоулкам Матушки России как в прошлом году)))

14:32

alex-ls

купить и бесплатно отпустить - стиль динамы

14:11

ДжЫмкО

да и хрен бы с ним, невелика потеря)

13:29