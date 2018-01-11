Бечирай уходит в "Мехелен"

По информации "СЭ", нападающий "Динамо" Фатош Бечирай покидает команду. Форвард уходит в бельгийский "Мехелен" свободным агентом, контракт с черногорским игроком будет разорван.
В текущем сезоне 29-летний футболист провел 18 матчей в чемпионате, в которых забил два гола.
BayDin
А чё тут поросячий визг поднялся на Динамовской ветке?
16:12
чужойсредисвоих
хорош парень, что то не сложилось видимо...
15:58
Alukard1349
ООО слышу голос со дна)))Два мусорка закукарекали)))самое смешное что мы то за чемпионство боремся,а вот вам его НИКОГДА НЕ ВИДАТЬ!!!))))НИКОГДАААА))))
15:09
Don
ДжЫмкО, GalacticBoy, а вы о своём насколько забыли?) На 40 лет?))) Мусор должен играть там где играет мусор, т.е. в ФНЛ, а лучше в ПФЛ, да и можете болотных покорителей Асмаралов с собой забрать, мы не против)))
15:08
ДжЫмкО
все влажные спартаковские мечты связаны с вылетом Динамо - ну еще бы, о своем чемпионстве уже можно забыть, лет на 16)
15:02
GalacticBoy
Alukard1349 И правильно!Дно опять вылетит и летай потом по всем закоулкам Матушки России как в прошлом году))) 14:32 И не мечтай даже.....в этот раз мы уступим место для таких команд как: Спартачок и Зенька
14:51
Alukard1349
И правильно!Дно опять вылетит и летай потом по всем закоулкам Матушки России как в прошлом году)))
14:32
alex-ls
купить и бесплатно отпустить - стиль динамы
14:11
ДжЫмкО
да и хрен бы с ним, невелика потеря)
13:29