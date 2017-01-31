BBC считает, что "Локомотив" подписал Кокера

"Локомотив" сегодня в своих соцсетях опубликовал серию постов с новичком команды. При этом железнодорожники пока что не показали его лицо и не сказали, кто именно перейдет в их клуб. Журналисты BBC предположили, что это защитник "КПР" Стивен Кокер.

Концовку прошлого сезона 25-летний футболист провел в аренде в "Ливерпуле". Также на его счету один матч и один гол за сборную Англии. В этом сезоне защитник провел за "КПР" 13 встреч, забил два мяча и получил одну желтую карточку.