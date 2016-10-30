BBC - о беспорядках в московском дерби и ЧМ-2018: "Никто не хочет смотреть на такое"

Британское издание BBC опубликовало на своем официальном сайте отчет о матче 12-го тура премьер-лиги "Спартак" – ЦСКА, который завершился победой команды Массимо Карреры со счетом 3:1. При этом журналисты сделали акцент на беспорядки на трибунах и тот факт, что в 2018 году Россия примет чемпионат мира, на проведение которого претендовала Англия.
Напомним, по ходу первого тайма напряженность между секторами фанатов красно-белых и красно-синих, которые после словесных пикировок организовали драку, пришлось снимать сотрудникам полиции и ОМОН. Во втором тайме фанаты армейцев бросали файеры в спартаковский сектор, а из-за задымления на стадионе игра была остановлена на четыре минуты.
– Никто не хочет смотреть на такое", – написано в сообщении на странице издания в твиттере.
No one wants to see this...– BBC Sport (@BBCSport) 29 октября 2016 г.
The Moscow derby was halted for five minutes due to crowd trouble.
More: https://t.co/7LJgGI0TAE pic.twitter.com/OcTShgeUyz
spetrov
Можно подумать, лицемерие англичан для кого-то новость.
04:38
Friend of Misery
НаглоSuck'сы не могут завидовать молча.
04:15
ФанаТыЧ
Одна сторона сторона пытается лишний раз уколоть, вторая - показать, что их укололи ... p.s. беспорядки в недавних дерби Лондона и Манчестера все хотят смотреть))
04:03