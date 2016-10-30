BBC - о беспорядках в московском дерби и ЧМ-2018: "Никто не хочет смотреть на такое"

Британское издание BBC опубликовало на своем официальном сайте отчет о матче 12-го тура премьер-лиги "Спартак" – ЦСКА, который завершился победой команды Массимо Карреры со счетом 3:1. При этом журналисты сделали акцент на беспорядки на трибунах и тот факт, что в 2018 году Россия примет чемпионат мира, на проведение которого претендовала Англия.

Напомним, по ходу первого тайма напряженность между секторами фанатов красно-белых и красно-синих, которые после словесных пикировок организовали драку, пришлось снимать сотрудникам полиции и ОМОН. Во втором тайме фанаты армейцев бросали файеры в спартаковский сектор, а из-за задымления на стадионе игра была остановлена на четыре минуты.

– Никто не хочет смотреть на такое", – написано в сообщении на странице издания в твиттере.