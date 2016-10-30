03:12 | ФУТБОЛ — РФПЛ

BBC - о беспорядках в московском дерби и ЧМ-2018: "Никто не хочет смотреть на такое"

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Британское издание BBC опубликовало на своем официальном сайте отчет о матче 12-го тура премьер-лиги "Спартак"ЦСКА, который завершился победой команды Массимо Карреры со счетом 3:1. При этом журналисты сделали акцент на беспорядки на трибунах и тот факт, что в 2018 году Россия примет чемпионат мира, на проведение которого претендовала Англия.

 
Суббота. Москва. Беспорядки на трибунах во время матча "Спартак" - ЦСКА."Спартак" - ЦСКА: беспорядки на трибунах

Напомним, по ходу первого тайма напряженность между секторами фанатов красно-белых и красно-синих, которые после словесных пикировок организовали драку, пришлось снимать сотрудникам полиции и ОМОН. Во втором тайме фанаты армейцев бросали файеры в спартаковский сектор, а из-за задымления на стадионе игра была остановлена на четыре минуты.

– Никто не хочет смотреть на такое", – написано в сообщении на странице издания в твиттере.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. "Спартак" - ЦСКА

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КОММЕНТАРИИ (3)
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spetrov

Можно подумать, лицемерие англичан для кого-то новость.

04:38

Friend of Misery

НаглоSuck'сы не могут завидовать молча.

04:15

ФанаТыЧ

Одна сторона сторона пытается лишний раз уколоть, вторая - показать, что их укололи ... p.s. беспорядки в недавних дерби Лондона и Манчестера все хотят смотреть))

04:03

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