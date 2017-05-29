BBC: "5500 миль пути в один конец! Встречайте - "СКА-Хабаровск"

BBC анонсировал выход "СКА-Хабаровска" в премьер-лигу. Британское издание отметило, что дорога от Москвы до Хабаровска составляет 5500 миль (примерно 8851,4 километра).
"Как далеко вы готовы поехать, чтобы увидеть игру своей команды? Как насчет 5500 миль? В один конец. Встречайте – "СКА-Хабаровск", – говорится в сообщении в Твиттере.
How far would you travel to see your team?– BBC Sport (@BBCSport) 28 May 2017
How about 5,500 miles? Each way.
Meet SKA-Khabarovsk... https://t.co/RsDl5pBiDr pic.twitter.com/m7805BfFkk
Lexx Luger
на выезде будет не сладко
00:34
сп@рт@к
Ну да. Такая у нас страна! Проблема не в расстоянии. Хоккеисты летают на Дальний Восток уже много-много лет. И, не ноют. Потому, что в Хабаровске обожают свой Амур, обожают хоккей, всегда полный дворец, и играть там приятно. А вот про полный футбольный стадион есть большие сомнения. Лететь 8 часов, и играть на полупустом стадионе, непонятно, для кого, это удовольствие ниже среднего.
00:29