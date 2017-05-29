BBC: "5500 миль пути в один конец! Встречайте - "СКА-Хабаровск"

BBC анонсировал выход "СКА-Хабаровска" в премьер-лигу. Британское издание отметило, что дорога от Москвы до Хабаровска составляет 5500 миль (примерно 8851,4 километра).

"Как далеко вы готовы поехать, чтобы увидеть игру своей команды? Как насчет 5500 миль? В один конец. Встречайте – "СКА-Хабаровск", – говорится в сообщении в Твиттере.