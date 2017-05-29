00:01 | ФУТБОЛ — РФПЛ

BBC: "5500 миль пути в один конец! Встречайте - "СКА-Хабаровск"

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BBC анонсировал выход "СКА-Хабаровска" в премьер-лигу. Британское издание отметило, что дорога от Москвы до Хабаровска составляет 5500 миль (примерно 8851,4 километра).

"Как далеко вы готовы поехать, чтобы увидеть игру своей команды? Как насчет 5500 миль? В один конец. Встречайте – "СКА-Хабаровск", – говорится в сообщении в Твиттере.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Lexx Luger

на выезде будет не сладко

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сп@рт@к

Ну да. Такая у нас страна! Проблема не в расстоянии. Хоккеисты летают на Дальний Восток уже много-много лет. И, не ноют. Потому, что в Хабаровске обожают свой Амур, обожают хоккей, всегда полный дворец, и играть там приятно. А вот про полный футбольный стадион есть большие сомнения. Лететь 8 часов, и играть на полупустом стадионе, непонятно, для кого, это удовольствие ниже среднего.

00:29