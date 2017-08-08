Базелюк - в атаке "Анжи" на матч против "СКА-Хабаровск"

Нападающий "Анжи" Константин Базелюк сыграет с первых минут в матче 5-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск", сообщает официальный Твиттер махачкалинцев. Отметим, что для форварда это попадание в стартовый состав стало первым в сезоне.

После матча 3-го тура с "Локомотивом" (0:1) главный тренер махачкалинцев Александр Григорян обвинил нападающего в трусости, но, несмотря на это, в 4-м туре выпустил его на замену во встрече с "Ростовом" (0:1).

Полностью состав "Анжи" выглядит следующим образом:

Солосин, Мусалов, Фибел, Брызгалов, Полуяхтов, Яковлев, Данченко, Афонин, Маркелов, Липартия, Базелюк.

Матч "СКА-Хабаровск" - "Анжи" состоится сегодня, 8 августа. Начало игры - 11.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.