База сборной Хорватии на ЧМ-2018 может быть передана "Тосно"

Власти Ленинградской области рассматривают возможность передачи тренировочной базы в поселке Рощино в Выборгском районе клубу "Тосно", информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального правительства. Во время чемпионата мира там будет тренироваться сборная Хорватии. В правительстве области добавили, что база соответствует всем стандартам Международной федерации футбола (ФИФА).

- После окончания чемпионата база в Рощино, где будет тренироваться сборная Хорватии, может быть передана "Тосно", - отмечается в сообщении. - Там может тренироваться молодежный состав команды, а также там может базироваться и основной состав.

Также рассматривается вопрос о строительстве стадиона, который будет расположен около торгового центра Мега Дыбенко специально для "Тосно". В прошлом году команда дебютировала в премьер-лиге, если она продержится там два года, то стадион может быть построен. Этот год команда будет играть на стадионе "Петровский" (в Санкт-Петербурге), по соглашению между Петербургом и Ленинградской областью.