Байрамян - лучший игрок "Рубина" в июле-августе

"Рубин" в Твиттере сообщил, что лучшим игроком команды в июле-августе по версии болельщиков стал полузащитник Хорен Байрамян. За хавбека, который в четырех матчах забил 1 гол, проголосовали 23,7 процента респондентов.

Второе место в опросе занял нападающий Сердар Азмун (21,6), тройку лучших замкнул форвард Дмитрий Полоз (19,4). В топ-5 игроков болельщики также включили вратаря Ивана Коновалова (18) и защитника Чико Флореса (17,3), которые расположились на четвертой и пятой позициях соответственно.