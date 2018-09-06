"Рубин" в Твиттере сообщил, что лучшим игроком команды в июле-августе по версии болельщиков стал полузащитник Хорен Байрамян. За хавбека, который в четырех матчах забил 1 гол, проголосовали 23,7 процента респондентов.
Второе место в опросе занял нападающий Сердар Азмун (21,6), тройку лучших замкнул форвард Дмитрий Полоз (19,4). В топ-5 игроков болельщики также включили вратаря Ивана Коновалова (18) и защитника Чико Флореса (17,3), которые расположились на четвертой и пятой позициях соответственно.
Хорен Байрамян – лучший игрок "Рубина" в июле-августе!🔝– "Рубин" Казань (@fcrk) 6 сентября 2018 г.
🥇 Хорен Байрамян – 23,7%
🥈 Сердар Азмун – 21,6%
🥉 Дмитрий Полоз – 19,4%
4️⃣ Иван Коновалов – 18%
5️⃣ Чико Флорес – 17,3%
Голосование проводилось при поддержке премиального спонсора клуба ПАО "Казаньоргсинтез". pic.twitter.com/7PDmSH3Ls4