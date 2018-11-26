16:57 | Футбол — РПЛ

Байрамян - лучший игрок матча "Анжи" - "Рубин" по версии болельщиков

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Полузащитник "Рубина"  Хорен Байрамян признан лучшим игроком матча 15-го тура премьер-лиги против "Анжи" (1:1) по версии болельщиков. 26-летний хавбек, отметившийся в этой встрече результативной передачей, набрал 46,9 % голосов.

Второе место занял занял защитник Игорь Калинин (23,5%), третье - форвард Сердар Азмун (8,7%).

В текущем сезоне Байрамян провел 15 матчей за "Рубин", забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Казанский клуб занимает 9-е место в премьер-лиге, имея в активе 21 очко после 15 туров. 

Анжи - Рубин

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