"Батя в здании". Акинфеев прибыл на сбор ЦСКА

ЦСКА в своем официальном Твиттере опубликовал видео, на котором демонстрируются кадры прибытия голкипера армейцев Игоря Акинфеева на сбор команды, который проходит в испанском Кампоаморе.

ЦСКА отправился на первый сбор 10 января без Акинфеева. Голкипер получил больше времени на отдых в зимней паузе.

- Батя в здании, - так назвали возвращение вратаря в расположение красно-синих в пресс-службе клуба.

В текущем сезоне Акинфеев провел 23 матча за ЦСКА и пропустил 14 голов. Красно-синие занимают 3-е место в премьер-лиге, имея в активе 30 очков после 17 туров.

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