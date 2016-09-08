20:39 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Батуренко вернулся в "Локомотив"

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Юрий Батуренко вошел в тренерский штаб "Локомотива", сообщает официальный сайт клуба. 51-летний специалист защищал цвета железнодорожников в качестве футболиста с 1992 по 1995 год, а также работал ассистентом главного тренера в молодежке, первой команде и "Локомотиве-2" с 2000 по 2013 год (с перерывами). Впоследствии он помогал нынешнему наставнику "Локо" Юрию Семину в "Габале", "Мордовии" и "Анжи". 

Напомним, что Семин в четвертый раз возглавил "Локомотив" этим летом, сменив Игоря Черевченко.

Дополнительная информация

http://www.fclm.ru/ru/publications/news/13702

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баламошка

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