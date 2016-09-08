Батуренко вернулся в "Локомотив"

Юрий Батуренко вошел в тренерский штаб "Локомотива", сообщает официальный сайт клуба. 51-летний специалист защищал цвета железнодорожников в качестве футболиста с 1992 по 1995 год, а также работал ассистентом главного тренера в молодежке, первой команде и "Локомотиве-2" с 2000 по 2013 год (с перерывами). Впоследствии он помогал нынешнему наставнику "Локо" Юрию Семину в "Габале", "Мордовии" и "Анжи".

Напомним, что Семин в четвертый раз возглавил "Локомотив" этим летом, сменив Игоря Черевченко.