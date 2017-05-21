Батов и Долгов - в атаке "Анжи" на игру с ЦСКА

Стал известен состав "Анжи" на матч 30-го тура чемпионата России против ЦСКА. Отмечается, что Филипп Будковский пропускает встречу из-за перебора карточек.

Стартовый состав команды выглядит следующим образом: Юрченко – Паршивлюк, Фибел, Жиров, Мусалов – Хадарцев, Тетрашвили, Гулиев, Яковлев – Батов, Долгов.

Запасные: Фильцов, Форбс, Эзатолахи, Хубулов, Дудиев, Кацаев, Асильдаров, Брызгалов, Агаларов, Кудряшов, Прудников, Георгиевский.

Матч состоится сегодня, 21 мая, начало - в 15.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча