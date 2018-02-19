Батл по ударам на точность от Дзюбы и Новосельцева. Видео

Новички "Арсенала" нападающий Артем Дзюба и защитник Иван Новосельцев провели "батл" по ударам на точность во время тренировки команды. Футболисты по очереди пробивали 11-метровые удары, после чего и сами встали в ворота. В занятии приняли участие вратари тульского клуба Алексей Березин и Игорь Обухов.
Напомним, что Дзюба и Новосельцев пополнили состав "Арсенала" зимой, перейдя из "Зенита" на правах аренды до конца сезона.
⚔️🔥Батл Артема Дзюбы и Ивана Новосельцева😁https://t.co/7oornD2SJ6– ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) 19 февраля 2018 г.
баламошка
А кто это?
19:50