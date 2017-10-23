Баста: "Полное самопожертвование фанатов - важная часть успеха ЦСКА"

Известный рэп-исполнитель Василий Вакуленко, выступающий под именем Баста, рассказал о причинах своей любви к ЦСКА. По словам рэпера, он часто ходит на матчи армейцев на фанатский сектор. Перед матчем группового турнира Лиги чемпионов против "Базеля" (0:2) армейские фанаты вывесили баннер со строчками из песни Басты.

- Я из семьи военных, четыре поколения военных людей. У меня, возможно, больше, чем у кого-либо, доводов, почему я болею за ЦСКА. Анонимно посещаю на секторе матчи любимой команды, остаюсь верен своему выбору, - сказал Вакуленко в интервью пресс-службе ЦСКА. - В рядах фанатов ЦСКА у меня много друзей, людей, которые были рядом в сложные этапы жизни.

Люди прекрасно понимают, что их работа как фанатов - полное самопожертвование, это важная часть успеха клуба. В каком бы состоянии клуб ни был, главное - что происходит на секторе. Какая бы трагедия ни был на поле, сектор показывает: мы вместе, мы идем рука об руку.