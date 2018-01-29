20:01 | Футбол — РФПЛ

Басков и Лопырева провели торжественную церемонию в честь венчания Тарасова

Виктория ЛОПЫРЕВА. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
Виктория ЛОПЫРЕВА. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
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Певец Николай Басков и модель Виктория Лопырева были ведущими торжественной церемонии в честь венчания игрока сборной России Дмитрия Тарасова. Сегодня хавбек "Локомотива" обвенчался с моделью Анастасией Костенко, своей третьей женой.

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КОММЕНТАРИИ (5)
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frhfxet2itnp

нapoд я нaрыл мeтoд кaк пoдкачaтcя домa, этoт мeтод oпиcан в блoгe одногo чувaкa. C нaчaла нe пoверил, но решил попpобовать ведь цeнa вoпроca копeeчнaя и был в шоке уже через неделю: cтaл уходить пивной живот, пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат и уже чeрез неделю убрaлa в тaлии пapу caнтимeтpов и это вce бeз диeт и cпopтa. Вoт тот блог, повepьте тaм вce пpaвдa oпиcанo ---- http://krati.co/blog

20:51

shpasic

баламошка, может, она Неймара с собой в сумочке от Биркин привезла?))

20:36

баламошка

Колян хоть спеть может, а Вика там зачем? Соблазнять жениха? Невесту? Баскова? Шпасика?)

20:25

К.Б.Ын

Коля Басков орёт как жеребец )))))

20:24

shpasic

протоиерей Николай и иегуменья Виктория?

20:19