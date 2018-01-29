Певец Николай Басков и модель Виктория Лопырева были ведущими торжественной церемонии в честь венчания игрока сборной России Дмитрия Тарасова. Сегодня хавбек "Локомотива" обвенчался с моделью Анастасией Костенко, своей третьей женой.
Дмитрий Тарасов обвенчался с моделью Анастасией Костенко. Ведущие церемонии - Николай Басков и Виктория Лопырева pic.twitter.com/XYjK5092MF– СЭ Футбол (@football_se) 29 января 2018 г.
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нapoд я нaрыл мeтoд кaк пoдкачaтcя домa, этoт мeтод oпиcан в блoгe одногo чувaкa. C нaчaла нe пoверил, но решил попpобовать ведь цeнa вoпроca копeeчнaя и был в шоке уже через неделю: cтaл уходить пивной живот, пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат и уже чeрез неделю убрaлa в тaлии пapу caнтимeтpов и это вce бeз диeт и cпopтa. Вoт тот блог, повepьте тaм вce пpaвдa oпиcанo ---- http://krati.co/blog
20:51
shpasic
баламошка, может, она Неймара с собой в сумочке от Биркин привезла?))
20:36
баламошка
Колян хоть спеть может, а Вика там зачем? Соблазнять жениха? Невесту? Баскова? Шпасика?)
20:25
К.Б.Ын
Коля Басков орёт как жеребец )))))
20:24
shpasic
протоиерей Николай и иегуменья Виктория?
20:19