Басков и Лопырева провели торжественную церемонию в честь венчания Тарасова

Певец Николай Басков и модель Виктория Лопырева были ведущими торжественной церемонии в честь венчания игрока сборной России Дмитрия Тарасова. Сегодня хавбек "Локомотива" обвенчался с моделью Анастасией Костенко, своей третьей женой.

Дмитрий Тарасов обвенчался с моделью Анастасией Костенко. Ведущие церемонии - Николай Басков и Виктория Лопырева pic.twitter.com/XYjK5092MF – СЭ Футбол (@football_se) 29 января 2018 г.