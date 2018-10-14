Башкиров не сопротивлялся и признал свою ошибку, его отпустили домой

Полузащитник "Крыльев Советов" Евгений Башкиров, остановленный сотрудниками ГИБДД минувшей ночью, вел себя достойно, информирует Телеграм-канал Mash.

Как отмечается, футболист не сопротивлялся, с протоколом согласился, ошибку признал, в трубочку подул (0,48 промилле). До суда его отпустили домой.

Напомним, ранее стало известно, что Башкиров был в состоянии алкогольного опьянения и управлял машиной из каршеринга.

В нынешнем сезоне Башкиров провел в составе "Крыльев Советов" десять матчей.