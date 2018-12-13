Башкиров лишен прав на 1,5 года за вождение в пьяном виде

Мировой суд в Санкт-Петербурге назначил полузащитнику "Крыльев Советов" Евгению Башкирову штраф в размере 30 тысяч рублей и лишил его водительских прав на 1,5 года. Напомним, что футболист в октябре был задержан за рулем в пьяном виде,

- Мировой судья судебного участка №129 Невского района вынес постановление о привлечении к ответственности по административному правонарушению Евгения Башкирова. Суд назначил наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами сроком на 1,5 года, - приводит "РИА Новости" сообщение пресс-службы городских судов.

Напомним, что 14 октября игрок был задержан за вождение в нетрезвом виде. Полковник Сергей Гольдштейн, начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Самарской области сообщил "СЭ", что экспертиза Башкирова подтвердила: в момент задержания сотрудниками ГИБДД футболист находился в состоянии алкогольного опьянения.

Все о чемпионате России - здесь