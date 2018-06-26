"Барселона" намерена опередить "Реал" и "Ювентус" и подписать Головина

"Барселона" планирует потеснить "Реал" и "Ювентус" в борьбе за полузащитника ЦСКА и сборной России Александра Головина, сообщает Don Balon.

Каталонский клуб рассматривает 22-летнего россиянина как одного из вероятных кандидатов на позицию в центре поля. Напомним, что основным претендентом на Головина является "Ювентус", который уже ведет предметные переговоры с ЦСКА. Ранее сообщалось, что клубы не могут прийти к соглашению по цене трансфера.

В прошлом сезон полузащитник провел 43 игры во всех турнирах и отличился семь раз.