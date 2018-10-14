Барщевский считает, что Кокорина и Мамаева нельзя сажать в тюрьму

Полпред правительства РФ, известный юрист Михаил Барщевский прокомментировал заключение под стражу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева. Игроки находятся в СИЗО до 8 декабря, их обвиняют в избиении водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой и федеральных чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина.

– Следствие пусть разбирается, но с моей точки зрения 2-й части статьи "Хулиганство" нет, у них другой состав преступления. У них статья – "побои". Но это тоже уголовное преступление, – сказал Барщевский в эфире передачи "Толстой. Воскресенье". – А теперь вопрос, актуальный для России: сажать или не сажать? Если в Америке сажают за все, что можно, то в Европе – тогда, когда нельзя не посадить. При этом в Америке сумасшедший процент преступности.

Сажать или нет Кокорина и Мамаева? Считаю, не сажать. Наказание может быть любое – ограничение свободы, исправительные работы, штраф и так далее. У нас есть такое понятие, как возмещение морального вреда. Если Кокорин, бегая по полю и гоняя мяч, зарабатывает в год свыше 3 миллиона евро, то возмещение должно измеряться миллионами рублей. И я не говорю, что они могут откупиться и избежать наказания. Из тюрьмы они точно выйдут моральными уродами. Еще большими, чем сейчас. Потерпевшим от этого – ни водителю, ни Паку – точно лучше не станет.