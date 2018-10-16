Баринов об оскорбительной кричалке в адрес "Спартака": "Определенные люди говорили обо мне гадости"

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов рассказал, почему он скандировал оскорбительную кричалку в адрес "Спартака" во время празднования чемпионства.
– Почему вы начали оскорблять тогда именно "Спартак"?
– Ну… Это личное, не хочется ворошить.
– Просто вы же были когда-то в академии "Спартака", ходили в красно-белом шарфе на стадион. И вдруг такая оскорбительная кричалка…
– Да, я ездил на московские матчи со старшим братом на футбол. И этого не отрицаю.
– Сожалели потом?
– Да, это были эмоции. Просто накопилось… Не буду называть имен. Но определенные люди такие гадости говорили и писали про меня... Очень неприятно было… А здесь прорвало. (Виталий Айрапетов).
Полная версия интервью Баринова - скоро в "СЭ".
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