Баринов об оскорбительной кричалке в адрес "Спартака": "Определенные люди говорили обо мне гадости"

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов рассказал, почему он скандировал оскорбительную кричалку в адрес "Спартака" во время празднования чемпионства.

– Почему вы начали оскорблять тогда именно "Спартак"?

– Ну… Это личное, не хочется ворошить.

– Просто вы же были когда-то в академии "Спартака", ходили в красно-белом шарфе на стадион. И вдруг такая оскорбительная кричалка…

– Да, я ездил на московские матчи со старшим братом на футбол. И этого не отрицаю.

– Сожалели потом?

– Да, это были эмоции. Просто накопилось… Не буду называть имен. Но определенные люди такие гадости говорили и писали про меня... Очень неприятно было… А здесь прорвало. (Виталий Айрапетов).

Полная версия интервью Баринова - скоро в "СЭ".

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