Баннер болельщиков "Зенита" в честь Адвоката и 10-летия победы в Кубке УЕФА. Фото

Болельщики "Зенита" к матчу 30-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск" подготовили баннер в честь 10-летия победы в Кубке УЕФА. 14 мая 2008 года "Зенит" в финале победил "Рейнджерс" со счетом 2:0. Тогда питерский клуб возглавлял Дик Адвокат.

Во время встречи появился баннер с изображением экс-главного тренера сине-бело-голубых. Рядом висел баннер с напоминанием о победе "Зенита" в Кубке УЕФА. Затем болельщики спустили этот баннер и вновь вывесили плакат с изображением Адвоката. Напомним, что 70-летний специалист входит в число возможных кандидатов на пост нового тренера питерцев. Сегодня "Зенит" объявило уходе Роберто Манчини​. (Игорь НОВИКОВ)