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16:34 | Футбол — РФПЛ

Баннер болельщиков ЦСКА в память о Перхуне. Фото

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Перед началом матча 10-го тура чемпионата России между ЦСКА и "Ростовом" болельщики армейцев на своей трибуне вывесили баннер в честь Сергея Перхуна. Первые минуты встречи болельщики провели в тишине.

"16 лет без 16 номера", – написано на баннере.

Напомним, что голкипер скончался из-за травмы, полученной на поле в матче за ЦСКА в 2001 году в возрасте 23-х лет.

Трансляция матча ЦСКА – "Ростов"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 10-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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nilmar

В 2011????

16:38