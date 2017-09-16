Баннер болельщиков ЦСКА в память о Перхуне. Фото

Перед началом матча 10-го тура чемпионата России между ЦСКА и "Ростовом" болельщики армейцев на своей трибуне вывесили баннер в честь Сергея Перхуна. Первые минуты встречи болельщики провели в тишине.

"16 лет без 16 номера", – написано на баннере.

Напомним, что голкипер скончался из-за травмы, полученной на поле в матче за ЦСКА в 2001 году в возрасте 23-х лет.

Первые минуты матча болельщики армейцев проводят в тишине в память о Сергее Перхуне #ЦСКАРостов pic.twitter.com/GWzI7VufhM – ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 16 сентября 2017 г.

Трансляция матча ЦСКА – "Ростов"