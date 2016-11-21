Банк и компании, связанные с Гинером, близки к миру по иску на 91,6 миллиона долларов

Представители Альфа-банка и компаний, связанных с президентом ЦСКА Евгением Гинером, заявили в арбитражном суде Москвы, что достигли договоренности об урегулировании спора по иску банка о взыскании более 91,6 миллиона долларов, информирует "Р-Спорт". Альфа-банк в мае потребовал погасить задолженность по кредитному договору, заключенному 27 марта 2013 года с ООО "Элекс-полюс кар". По данным ЕГРЮЛ, Гинеру принадлежит 25 процентов в этой компании. Другие участники этого общества – ООО "Чудовский фарфор" (27,75 процента) и ООО "Старт-Авиацентр" (25 процентов), выступившие поручителями заемщика, – привлечены к делу в качестве соответчиков.

Мещанский суд Москвы 14 июня постановил взыскать более 98 миллионов долларов в пользу Альфа-банка с Гинера, как поручителя по кредиту одной из столичных компаний на 104 миллиона долларов. Спустя два дня тот же суд постановил взыскать с Гинера и двух других поручителей еще 3,57 миллиона долларов. Ранее сообщалось, что кредит привлекался для строительства торгового центра "Новые Лужники" (бренд "Лужайка") на юге Москвы.