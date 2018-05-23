"Балтика" ставит задачу выйти в премьер-лигу на следующий сезон

Заместитель председателя правительства Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков сообщил, что руководство "Балтики" ставит перед командой задачу завоевать путевку в премьер-лигу в следующем сезоне.

- На следующий сезон перед командой ставится задача занять место не хуже результатов этого сезона, а желательно - лучше, - цитирует функционера "Р-Спорт". - Естественно, "Балтика" в центре внимания губернатора, и никто с команды задачу быть в РПФЛ не позже 2020 года не снимал.

По итогам прошедшего сезона "Балтика" заняла пятое место в ФНЛ.

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