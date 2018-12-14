"Балтика" – Сергею Игнашевичу: "Вы уже получили тренерскую лицензию?"

"Балтика" интересуется наличием тренерской лицензии у бывшего футболиста ЦСКА и сборной России Сергея Игнашевича​. Калининградцы обратились с вопросом к 39-летнему россиянину в Инстаграме.

– Сергей Николаевич, вы уже получили тренерскую лицензию? – написала "Балтика".

Игнашевич исполняет обязанности помощника главного тренера в молодежной команде ЦСКА.

Ранее "Балтика" на своем официальном сайте объявила об оптимизации расходов и предложила самостоятельный поиск новых клубов 11 футболистами своей команды.

Также сообщалось, что калининградский клуб уволил главного тренера команды Игоря Ледяхова.