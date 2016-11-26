Балай надеется выиграть бомбардирскую гонку чемпионата России

Нападающий "Терека" Беким Балай в преддверии матча 15-го тура чемпионата России против "Спартака" выразил надежду на то, что ему удастся стать лучшим бомбардиром сезона. После 14 туров на его счету 8 голов, на 1 меньше, чем у Федора Смолова из "Краснодара".

- Я надеюсь, что сохраню за собой лидирующую позицию до конца чемпионата, - сказал Балай в эфире программы "Все на матч!". - Что я чувствую? Я нападающий, это моя обязанность. Думаю, забью еще несколько мячей и останусь лидером в споре бомбардиров.

Ставлю ли я задачу стать лучшим бомбардиром? Это происходит само собой. Каждый нападающий хочет забить как можно больше голов.

Трансляция матча "Терек" - "Спартак"