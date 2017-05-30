Балашов может покинуть "Арсенал" и стать начальником команды "Спартак"

По информации "СЭ", генеральный директор "Арсенала" Дмитрий Балашов в июне может покинуть клуб.
Балашов пришел в клуб в прошлом году, а предыдущим местом работы специалиста было московское "Динамо". В случае ухода из "Арсенала" специалист может продолжить карьеру в "Спартаке" на посту начальника команды.
Тульский клуб по итогам сезона сохранил место в премьер-лиге, переиграв в стыковых матчах "Енисей" (1:2, 1:0). Главный тренер "канониров" Сергей Кирьяков покинул команду в результате истечения контракта.
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