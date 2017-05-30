Балашов может покинуть "Арсенал"

По информации "СЭ", генеральный директор "Арсенала" Дмитрий Балашов в июне может покинуть клуб.

Балашов пришел в клуб в прошлом году, а предыдущим местом работы специалиста было московское "Динамо". В случае ухода из "Арсенала" специалист может продолжить карьеру в "Спартаке" на посту начальника команды.

Тульский клуб по итогам сезона сохранил место в премьер-лиге, переиграв в стыковых матчах "Енисей" (1:2, 1:0). Главный тренер "канониров" Сергей Кирьяков покинул команду в результате истечения контракта.