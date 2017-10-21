"Бакланы боятся коней". ЦСКА выпустил превью к матчу с "Зенитом"

ЦСКА на своем канале в YouTube выпустил превью матча 14-го тура чемпионата России, в котором армейцы сыграют с "Зенитом". Встреча состоится в Москве на "Арене ЦСКА".

По сюжету ролика отец с сыном гуляют по столичному зоопарку, внимание ребенка привлекает баклан. После рассказа родителя мальчик начинает бояться того, что птицы могут испортить крышу стадиона ЦСКА, но отец успокаивает ребенка: "Бакланы боятся коней".

Напомним, бакланы стали известны после того, как в интервью вице-губернатор Петербурга Игорь Албин сказал, что бакланы – одна из причин повреждения крыши петербургского стадиона.

Матч ЦСКА - "Зенит" состоится 22 октября, начало игры - 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.