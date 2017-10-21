"Бакланы боятся коней". ЦСКА выпустил превью к матчу с "Зенитом"

ЦСКА на своем канале в YouTube выпустил превью матча 14-го тура чемпионата России, в котором армейцы сыграют с "Зенитом". Встреча состоится в Москве на "Арене ЦСКА".
По сюжету ролика отец с сыном гуляют по столичному зоопарку, внимание ребенка привлекает баклан. После рассказа родителя мальчик начинает бояться того, что птицы могут испортить крышу стадиона ЦСКА, но отец успокаивает ребенка: "Бакланы боятся коней".
Напомним, бакланы стали известны после того, как в интервью вице-губернатор Петербурга Игорь Албин сказал, что бакланы – одна из причин повреждения крыши петербургского стадиона.
Матч ЦСКА - "Зенит" состоится 22 октября, начало игры - 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.
SP2
SpaMan SP2 Хоть бы ради смеха посмотрели какие птицы в Петербурге на заливе и в городе! Серьезно думают, что такие как в ролике показали?? Во жесть! Москвичи даже не знают как чайки выглядят!!! 19:47 --- Откуда нам знать то. На наших стадионах "временами закрывающихся" крыш нет))) ---------- так птичек вроде не по стадионам изучают... а в 6-м классе по зоологии...)) говорю же - приезжайте...
20:01
SpaMan
SP2 Хоть бы ради смеха посмотрели какие птицы в Петербурге на заливе и в городе! Серьезно думают, что такие как в ролике показали?? Во жесть! Москвичи даже не знают как чайки выглядят!!! 19:47 --- Откуда нам знать то. На наших стадионах "временами закрывающихся" крыш нет)))
19:55
Tribunal Z
не знал что кони такие дебилы, прямо как мясные
19:54
SP2
Хоть бы ради смеха посмотрели какие птицы в Петербурге на заливе и в городе! Серьезно думают, что такие как в ролике показали?? Во жесть! Москвичи даже не знают как чайки выглядят!!!
19:47
BeeBop
Сокопытные! Ролик зачетный, но рановато нам время опережать и Бога гневить!
19:31
Стриж
...ну...с юмором, во всяком случае. К чести зенитчиков, они и сами ржут над "бакланами".
19:09