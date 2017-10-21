19:02 | Футбол — РФПЛ

"Бакланы боятся коней". ЦСКА выпустил превью к матчу с "Зенитом"

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ЦСКА на своем канале в YouTube выпустил превью матча 14-го тура чемпионата России, в котором армейцы сыграют с "Зенитом". Встреча состоится в Москве на "Арене ЦСКА".

По сюжету ролика отец с сыном гуляют по столичному зоопарку, внимание ребенка привлекает баклан. После рассказа родителя мальчик начинает бояться того, что птицы могут испортить крышу стадиона ЦСКА, но отец успокаивает ребенка: "Бакланы боятся коней".

Напомним, бакланы стали известны после того, как в интервью вице-губернатор Петербурга Игорь Албин сказал, что бакланы – одна из причин повреждения крыши петербургского стадиона.

Матч ЦСКА - "Зенит" состоится 22 октября, начало игры - 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 14-й тур
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КОММЕНТАРИИ (6)
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SP2

SpaMan SP2 Хоть бы ради смеха посмотрели какие птицы в Петербурге на заливе и в городе! Серьезно думают, что такие как в ролике показали?? Во жесть! Москвичи даже не знают как чайки выглядят!!! 19:47 --- Откуда нам знать то. На наших стадионах "временами закрывающихся" крыш нет))) ---------- так птичек вроде не по стадионам изучают... а в 6-м классе по зоологии...)) говорю же - приезжайте...

20:01

SpaMan

SP2 Хоть бы ради смеха посмотрели какие птицы в Петербурге на заливе и в городе! Серьезно думают, что такие как в ролике показали?? Во жесть! Москвичи даже не знают как чайки выглядят!!! 19:47 --- Откуда нам знать то. На наших стадионах "временами закрывающихся" крыш нет)))

19:55

Tribunal Z

не знал что кони такие дебилы, прямо как мясные

19:54

SP2

Хоть бы ради смеха посмотрели какие птицы в Петербурге на заливе и в городе! Серьезно думают, что такие как в ролике показали?? Во жесть! Москвичи даже не знают как чайки выглядят!!!

19:47

BeeBop

Сокопытные! Ролик зачетный, но рановато нам время опережать и Бога гневить!

19:31

Стриж

...ну...с юмором, во всяком случае. К чести зенитчиков, они и сами ржут над "бакланами".

19:09