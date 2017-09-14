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16:46 | Футбол — РФПЛ

Баклан станет новым символом стадиона "Санкт-Петербург"

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Руководитель департамента по связям с общественностью "Зенита" Жанна Дембо сообщила, что новым символом стадиона "Санкт-Петербург" станет баклан. На арене появятся указатели-бакланы и ростовая кукла-баклан, информируют "Ведомости".

Бакланы стали известны после того, как в интервью вице-губернатор Петербурга Игорь Албин сказал, что бакланы – одна из причин повреждения крыши петербургского стадиона.

Шнуров написал стих о бакланах и арене "Санкт-Петербург"

Дополнительная информация

https://www.vedomosti.ru/business/news/2017/09/14/733807-zenit-spartakom?utm_source%3Dtwitter%26utm_medium%3Dsocial%26utm_campaign%3DVedomostiPublic

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КОММЕНТАРИИ (16)
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marksan

А почему не русские правят бал? Какая-то Дембо Жанна... Стюардесса?

17:41

romy4_84

годится. бакланы как напоминание о болельщиках спартака, громящих подтрибунки. и о 5-1 заодно

17:40

aech_63

Ах-ах как самокритично

17:35

= Даль =

ну а че? в качестве указателей расставить бомжей?

17:18

Щас спою

Свой символ нужно чтить.Бакланы навека

17:17

Уралмашевец

Баклан??? По-моему, в "Зените" не все отдают себе отчет в том, что делают. Лучше бы продолжали платить отступные за Симпсона...

17:16

Cap. Morgan

Трижды разбанен) +100500))))))))))))))))

17:04

Konst053

Ну вот, можете ведь! А то всё: львы, львы... )))

17:03

shpasic

был ещё ББББ

16:59

JohnWeexx

Раньше в СПб было одно ББ - больница им. Боткина. Теперь два: Бомжеватые Бакланы добавились...

16:58

crazysun78

и на эмблеме поменяйте...

16:54

crazysun78

указатели давно пора... а то многие до сих пор теряются, куда лететь..

16:53

ladafan

хороший ответ троллям.

16:52

Трижды разбанен)

Headshot......

16:49

Millwall82

Албин позорище Санкт-Петербурга и ЛО.

16:49

SpaMan

Т.е. называть бомжей бакланами уже не поддевка, а констатация факта?

16:48