Баклан станет новым символом стадиона "Санкт-Петербург"

Руководитель департамента по связям с общественностью "Зенита" Жанна Дембо сообщила, что новым символом стадиона "Санкт-Петербург" станет баклан. На арене появятся указатели-бакланы и ростовая кукла-баклан, информируют "Ведомости".

Бакланы стали известны после того, как в интервью вице-губернатор Петербурга Игорь Албин сказал, что бакланы – одна из причин повреждения крыши петербургского стадиона.

Шнуров написал стих о бакланах и арене "Санкт-Петербург"