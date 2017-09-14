Баклан станет новым символом стадиона "Санкт-Петербург"

Руководитель департамента по связям с общественностью "Зенита" Жанна Дембо сообщила, что новым символом стадиона "Санкт-Петербург" станет баклан. На арене появятся указатели-бакланы и ростовая кукла-баклан, информируют "Ведомости".
Бакланы стали известны после того, как в интервью вице-губернатор Петербурга Игорь Албин сказал, что бакланы – одна из причин повреждения крыши петербургского стадиона.
Дополнительная информация
https://www.vedomosti.ru/business/news/2017/09/14/733807-zenit-spartakom?utm_source%3Dtwitter%26utm_medium%3Dsocial%26utm_campaign%3DVedomostiPublic
marksan
А почему не русские правят бал? Какая-то Дембо Жанна... Стюардесса?
17:41
romy4_84
годится. бакланы как напоминание о болельщиках спартака, громящих подтрибунки. и о 5-1 заодно
17:40
aech_63
Ах-ах как самокритично
17:35
= Даль =
ну а че? в качестве указателей расставить бомжей?
17:18
Щас спою
Свой символ нужно чтить.Бакланы навека
17:17
Уралмашевец
Баклан??? По-моему, в "Зените" не все отдают себе отчет в том, что делают. Лучше бы продолжали платить отступные за Симпсона...
17:16
Cap. Morgan
Трижды разбанен) +100500))))))))))))))))
17:04
Konst053
Ну вот, можете ведь! А то всё: львы, львы... )))
17:03
shpasic
был ещё ББББ
16:59
JohnWeexx
Раньше в СПб было одно ББ - больница им. Боткина. Теперь два: Бомжеватые Бакланы добавились...
16:58
crazysun78
и на эмблеме поменяйте...
16:54
crazysun78
указатели давно пора... а то многие до сих пор теряются, куда лететь..
16:53
ladafan
хороший ответ троллям.
16:52
Трижды разбанен)
Headshot......
16:49
Millwall82
Албин позорище Санкт-Петербурга и ЛО.
16:49
SpaMan
Т.е. называть бомжей бакланами уже не поддевка, а констатация факта?
16:48