Бакаев уверен, что Кононов поставит игру "Спартаку"

Полузащитник "Спартака” Зелимхан Бакаев, выступающий на правах аренды за тульский "Арсенал", в интервью "СЭ" выразил мнение, что игра нового тренера красно-белых Олега Кононова - именно спартаковская. Он также добавил, что Кононов единственный кандидат в России, который может вернуть клуб к истокам.

– Удалось посмотреть хотя бы урыками первый матч "Спартака" с Кононовым?

– Мы уже были в раздевалке, готовились к "Краснодару", но первый тайм отрезками посмотреть удалось. Первый тайм "Спартаку" тяжело давался, все-таки "Крылья" – квалифицированная команда с хорошим тренером. Но во втором тайме сказался класс игроков "Спартака". Думаю, в дальнейшем у команды все будет только лучше.

Олег Георгиевич поставит игру, спартаковскую игру. Даже в "Арсенале" за короткой время он успел эту игру поставить. Да, у нас было много матчей, где мы теряли очки, играли 2:2, ведя в счете. Но в каждой из этих встреч мы доминировали, контролировали мяч, играли в красивый футбол. В "Спартаке" при доверии к тренеру Кононов поставит ту игру, которую от него ждут болельщики и руководство.

– Как воспитанник "Спартака", можете сказать, что игра Кононова – именно спартаковская, то, чему вас учили в Академии?

– Да про это даже говорить не надо, просто посмотрите матчи "Арсенала" под его руководством. Быстрые передачи низом, молниеносные комбинации. Это то, чему нас учили в Академии, философия та же. Все это было в Туле при Олеге Георгиевиче. Если "Спартак" хочет играть в спартаковский футбол и вернуться к истокам, Кононов – единственный кандидат в России.

– Когда увидим другой "Спартак"?

– За десять дней игру поставить тяжело, это же долгий процесс. До этого "Спартак" играл по-другому, и какое-то время перестройка займет. Но однозначно в следующем году после зимней паузы мы увидим совершенно другой "Спартак", совсем другой. (Александр Рогулев)

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