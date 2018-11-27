Бакаев рассказал,как поменялась атмосфера в "Арсенале" с уходом тренерского штаба

Полузащитник "Спартака” Зелимхан Бакаев, выступающий на правах аренды за тульский "Арсенал", в интервью "СЭ" отметил, что в коллективе после ухода тренерского штаба абсолютно все хорошо. Он добавил, что в команде все работают в том же духе, а настроение - прекрасное, даже несмотря на плохой счет в игре с "Краснодаром".

– Как поменялась атмосфера с уходом тренерского штаба?

– Слушайте, ну мы все профессионалы, все все понимаем. Прежде всего, играем на свое имя. Не хотим, чтобы о нас говорили плохо, что мы опустили руки после ухода тренера. Работаем в том же духе, настроение в команде прекрасное даже несмотря на плохой счет в игре с "Краснодаром". Готовимся к Кубку России, в коллективе абсолютно все хорошо.

– Все прекрасно, кроме места в турнирной таблице?

– Главное – игра есть, свое мы еще обязательно доберем.

– Первый матч с новым тренерским штабом "Арсеналу", судя по результату, не удался. Счет по делу, как считаете?

– Нет, не думаю, что счет по игре. Так любой скажет, кто матч смотрел. Мы контролировали ход игры, особенно в первом тайме, ничего не давали делать "Краснодару". Соперник сидел в глухой обороне, катал мяч около своих ворот. Но команда там классная: ребята провели быструю атаку и забили хороший гол.

В начале второго тайма они забили еще, и мы уже "поплыли". "Краснодар" поймал кураж, начал играть в свой футбол. До этого мы им не позволяли подобное делать. Но это – футбол. К сожалению, в этот раз получилось так. (Александр Рогулев)

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