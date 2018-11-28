Бакаев рассказал, что поможет "Арсеналу" добиться максимального результат в матче с "Зенитом"

Полузащитник тульского "Арсенала" Зелимхан Бакаев выразил уверенность в том, что его команда способна добиться максимального результата в матче с лидером премьер-лиги "Зенитом". Встреча 16-го тура РПЛ пройдет в Туле в понедельник, 3 декабря. Хавбек после первого матча кубкового четвертьфинала с "Оренбургом" (4:2 в гостях) выразил мнение, что туляки способны справиться с плотным графиком.

– С "Краснодаром" (0:3 в гостях в воскресенье в РПЛ. - Прим. "СЭ") и сегодня мы играли интенсивно, психологически и физически чувствуем себя хорошо. "Зенит" силен, но при поддержке трибун, а я уверен, что она будет на должном уровне, мы добьемся максимального результата, – приводит пресс-служба тульского клуба слова Бакаева.

РПЛ: турнирная таблица, календарь и результаты матчей