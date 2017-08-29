Бакаев перешел из "Кайрата" в "Анжи"

Полузащитник Михаил Бакаев покинул "Кайрат" по соглашению сторон, сообщает официальный сайт клуба. 30-летний игрок продолжит карьеру в "Анжи".

Бакаев выступал за казахстанский клуб с 2014 года и завоевал с командой серебряные медали чемпионата Казахстана, Кубок и Суперкубок страны. Всего он провел за "Кайрат" 137 матчей, в которых забил два гола.

– Футбольный клуб "Кайрат" благодарит Михаила за успешно проделанную работу и желает дальнейших спортивных успехов в карьере, – говорится в заявлении клуба.