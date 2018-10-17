Бакаев – не единственная потеря "Арсенала" перед матчем со "Спартаком"

Футболисты "Арсенала", которые были задействованы в сборных – Джорджевич, Костадинов и Бакаев, возвращаются в расположение клуба сегодня и с завтрашнего дня приступают к подготовке к выездному матчу 11-го тура чемпионата России со "Спартаком".

При этом Бакаев, арендованный у красно-белых до конца сезона-2018/19, в Москве на поле не выйдет. Основная часть команды готовится к игре с прошлого вторника. Травмированных среди вернувшихся сборников нет. На больничном находится полузащитник Кантемир Берхамов​, получивший повреждение ноги 5 октября во встрече 10-го тура РПЛ с "Уфой" (1:1). Срок восстановления футболиста – три недели. (Елена Григорьевская)