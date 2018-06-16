Бадель близок к подписанию контракта с "Зенитом"

По информации "СЭ", в ближайшие дни "Зенит" может подписать трехлетний контракт с полузащитником Миланом Баделем.

29-летний хорват после завершения контракта с "Фиорентиной" находится в статусе свободного агента - Бадель может подписать договор с питерцами сроком на три года. Как стало известно "СЭ", "Зенит", если закроет сделку, опередит "Спартак" в борьбе за этого футболиста, который является целью номер один для тренера красно-белых Массимо Карреры. Красно-белые в итоге предпочли игрока с российским паспортом - полузащитника "Ахмата" Антона Швеца, по которому переговоры продолжаются. (Сергей ЕГОРОВ)

