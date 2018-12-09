Бабурин не пропускал 458 минут

Голкипер "Рубина" Егор Бабурин до матча 17-го тура российской премьер-лиги с "Зенитом" имел в своем активе шесть игр в чемпионате - все они пришлись на ту пору, когда вратарь играл как раз в питерском клубе. Причем, во всех встречах он ни разу не пропускал.

Таким образом, прервалась его сухая серия, которая длилась 458 минут. (Алексей Мороз)

"Зенит" – "Рубин": чемпионат России по футболу, онлайн-трансляция, 9 декабря