20:32 | Футбол — РПЛ

Бабурин не пропускал 458 минут

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Голкипер "Рубина" Егор Бабурин до матча 17-го тура российской премьер-лиги с "Зенитом" имел в своем активе шесть игр в чемпионате - все они пришлись на ту пору, когда вратарь играл как раз в питерском клубе. Причем, во всех встречах он ни разу не пропускал.

Таким образом, прервалась его сухая серия, которая длилась 458 минут. (Алексей Мороз)

Зенит - Рубин

"Зенит" – "Рубин": чемпионат России по футболу, онлайн-трансляция, 9 декабря

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 17-й тур. Заключительный тур перед зимней паузой
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