Бабиков, Логинов и Цветков посетили матч "Зенит" - "Амкар"

Биатлонисты сборной России Антон Бабиков, Александр Логинов и Максим Цветков посетили матч 21-го тура чемпионата России по футболу "Зенит" - "Амкар" (0:0). По словам Бабикова, он впервые побывал на футбольном стадионе и остался доволен увиденным.