Бабиков, Логинов и Цветков посетили матч "Зенит" - "Амкар"

Биатлонисты сборной России Антон Бабиков, Александр Логинов и Максим Цветков посетили матч 21-го тура чемпионата России по футболу "Зенит" - "Амкар" (0:0). По словам Бабикова, он впервые побывал на футбольном стадионе и остался доволен увиденным.
После первой тренировки успели на матч Зенит-Амкар. Спасибо за приглашение @zenit_spb! Впервые в жизни на футбольном стадионе и вот что я увидел: цивильный стадион, тепло и комфортно; домашний фан-сектор впечатлил слаженными действиями и мощным зарядом, жаль только один файер кинули и монетки, видимо на счастье, в соперников прилетали; "сухие" ворота - нуу оставлю эмоции от рёва трибун на чемпионат мира; сумасшедшее количество жёлтых карточек и пара смешных симуляций. В общем я доволен) ребята довольны, а @aleksandr_loginov вообще может комментировать матчи. Да и теперь на стадионах очень много детей, это показатель безопасности и цивилизации я считаю.