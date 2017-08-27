Уличная атлетика при поддержке Datsun
17:37 | Футбол — РФПЛ

Бабаев вручил Василию Березуцкому памятную футболку в честь 500-го матча в составе ЦСКА


Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев перед матчем 8-го тура чемпионата России с "Ахматом" вручил защитнику команды Василию Березуцкому памятную футболку с цифрой 500 в честь количества матчей, который игрок провел за армейцев, передает с места событий корреспондент "СЭ" Павел ГУРЕВИЧ.

Футболисты красно-синих вышли на поле в футболках с надписью "106 лет ЦСКА" в честь дня рождения клуба.

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 8-й тур
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий