Бабаев вручил Василию Березуцкому памятную футболку в честь 500-го матча в составе ЦСКА

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев перед матчем 8-го тура чемпионата России с "Ахматом" вручил защитнику команды Василию Березуцкому памятную футболку с цифрой 500 в честь количества матчей, который игрок провел за армейцев, передает с места событий корреспондент "СЭ" Павел ГУРЕВИЧ.
Футболисты красно-синих вышли на поле в футболках с надписью "106 лет ЦСКА" в честь дня рождения клуба.
Матч с "Янг Бойз" стал 500 для Березуцкого. Сегодня вручили памятную футболку pic.twitter.com/Ef2HKhoE8u– Павел Гуревич (@pavelgurevich13) 27 августа 2017 г.