Бабаев вручил Василию Березуцкому памятную футболку в честь 500-го матча в составе ЦСКА

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев перед матчем 8-го тура чемпионата России с "Ахматом" вручил защитнику команды Василию Березуцкому памятную футболку с цифрой 500 в честь количества матчей, который игрок провел за армейцев, передает с места событий корреспондент "СЭ" Павел ГУРЕВИЧ.

Футболисты красно-синих вышли на поле в футболках с надписью "106 лет ЦСКА" в честь дня рождения клуба.