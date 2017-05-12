Бабаев уверен, что матч Россия – Чили пройдет на "Арене ЦСКА"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев подтвердил, что товарищеский матч между сборными России и Чили может пройти на стадионе армейцев, передает с 3-й Песчаной улицы корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. Встреча запланирована на 9 июня.

– Сыграет ли сборная России с Чили на армейском стадионе?

– Переговоры в активной стадии. Был конгресс ФИФА, представители РФС отлучались – на следующей неделе встретимся. Есть ряд условий, которые нужно обсудить, но сложностей быть не должно.

– Почему на трибуну сегодня не допустили баннеры?

– Полиция, видимо, решила более жестко требовать исполнения нормативов противопожарной безопасности. Возможно, это связано с тем, что было на матче со "Спартаком". Произошедшее тогда не добавило положительных эмоций ни игрокам, ни руководству, ни зрителям на других секторах...