Бабаев - про победу ЦСКА в Кубке УЕФА: "Когда Березуцкий забил, первая мысль, которая посетила – уже хоть достойно сыграли"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев вспомнил победу армейцев в Кубке УЕФА. Ровно 13 лет назад ЦСКА в финале победил "Спортинг" со счетом 3:1. Голы у российской команды забили Алексей Березуцкий, Юрий Жирков и Вагнер Лав. Армейцы стали первой российской командой, выигравшей этот трофей.

– До сих пор помню свои эмоции – ни с чем не сравнимые. Один из самых счастливых дней в жизни! – цитирует официальный сайт ЦСКА Бабаева. – Матч складывался неудачно, и когда Березуцкий забил гол, первая мысль, которая посетила – уже хоть достойно сыграли. Что происходило дальше – помню смутно. Не верилось, эмоции захлестывали. Практически вся трибуна, где находились представители ПФК ЦСКА и болельщики нашего клуба, стоя досматривала матч. Причем не с 80-й минуты, а с гола Алексея.

Мы почувствовали, что что-то переломилось, что команда раскрепостилась, поверила в то, что она может сделать это здесь и сейчас. "Спортинг" тоже ощутил этот натиск и был подавлен тем, что ничего не может противопоставить команде, которая обрела второе дыхание. Голы Жиркова и Вагнера – неописуемый восторг! Обнимались все со всеми, кричали, все, что было под руками летело вверх. Это было коллективное радостное безумие!