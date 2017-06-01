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Азмун: "Зенит" или "Рубин"?

 
Что будет с "Ростовом" без Курбана БЕРДЫЕВА?Юрий Белоус: "Без Бердыева "Ростов" через два года может оказаться в ФНЛ"

По информации "СЭ", форвард "Ростова" Сердар Азмун в межсезонье сменит клубную прописку. Нападающий входит в шорт-лист "Лацио", "Эвертона" и "Байера". Помимо европейских клубов интерес к 22-летнему иранцу проявляют "Рубин" и "Зенит".

В Казани принято принципиальное решение о назначении Курбана Бердыева главным тренером - вслед за ним в "Рубин", как сообщает "Бизнес Online", могут отправиться полузащитник Александр Ерохин и форвард Дмитрий Полоз.

В "Ростове" же могут произойти перемены в менеджменте клуба. Что касается поста главного тренера, то в список кандидатов входят Рашид Рахимов, Леонид Кучук и Роберт Евдокимов.

 

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Материалы сюжета: Бердыев: возвращение в Казань
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