Азмун вывел "Ростов" вперед в матче с "Арсеналом"

Нападающий "Ростова" Сердар Азмун забил второй мяч в ворота "Арсенала". Произошло это на 37-й минуте. Миха Мевля выполнил подачу с фланга в штрафную "Арсенала" и Азмун головой переправил мяч в ворота, сделав счет в матче 2:1 в пользу хозяев.

Трансляция матча "Ростов" – "Арсенал"