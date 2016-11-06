17:37 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Азмун вывел "Ростов" вперед в матче с "Арсеналом"

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Нападающий "Ростова" Сердар Азмун забил второй мяч в ворота "Арсенала". Произошло это на 37-й минуте. Миха Мевля выполнил подачу с фланга в штрафную "Арсенала" и Азмун головой переправил мяч в ворота, сделав счет в матче 2:1 в пользу хозяев.

Трансляция матча "Ростов" – "Арсенал"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 13-й тур

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Felix BARSA

Красава! НАБИРАЕТ ФОРМУ ,ждем продолжения в матчах с Баварией и ПСВ !!!

18:12

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