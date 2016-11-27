17:11 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Азмун вывел "Ростов" вперед в матче с "Анжи"

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Нападающий "Ростова" Сердар Азмун на 41-й минуте домашнего матча 15-го тура чемпионата России против "Анжи" вывел свою команду вперед – 1:0. Иранский форвард сыграл в стенку с Дмитрием Полозом и пробил мимо Александра Беленова.

Трансляция матча "Ростов" – "Анжи"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 15-й тур
Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (1)
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ИНК

Статистика вешь серьезная.Каждый раз когда молодежка АНЖИ выигрывает то главная команда горит.

17:25

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