Азмун вывел "Ростов" вперед в матче с "Анжи"

Нападающий "Ростова" Сердар Азмун на 41-й минуте домашнего матча 15-го тура чемпионата России против "Анжи" вывел свою команду вперед – 1:0. Иранский форвард сыграл в стенку с Дмитрием Полозом и пробил мимо Александра Беленова.

Трансляция матча "Ростов" – "Анжи"