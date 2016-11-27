Азмун вывел "Ростов" вперед в матче с "Анжи"

Нападающий "Ростова" Сердар Азмун на 41-й минуте домашнего матча 15-го тура чемпионата России против "Анжи" вывел свою команду вперед – 1:0. Иранский форвард сыграл в стенку с Дмитрием Полозом и пробил мимо Александра Беленова.
Нападающий "Ростова" Сердар Азмун на 41-й минуте домашнего матча 15-го тура чемпионата России против "Анжи" вывел свою команду вперед – 1:0. Иранский форвард сыграл в стенку с Дмитрием Полозом и пробил мимо Александра Беленова.
ИНК
Статистика вешь серьезная.Каждый раз когда молодежка АНЖИ выигрывает то главная команда горит.
17:25