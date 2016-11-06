Азмун - в стартовом составе "Ростова" на матч с "Арсеналом"

Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц огласил стартовый состав команды на матч 13-го тура чемпионата России против "Арсенала". С первых минут у хозяев поля выйдет нападающий Сердар Азмун.

Полностью стартовый состав ростовчан выглядит следующим образом: Джанаев – Калачев, Мевля, Навас, Гранат, Кудряшов – Гацкан, Нобоа, Ерохин – Полоз, Азмун.

Запасные: Медведев, Гошев, Терентьев, Папа Гуйе, Эззатоллахи, Препелицэ, Байрамян, Киреев, Григорьев, Думбья.

Полностью стартовый состав туляков выглядит следующим образом: Левашов – Хагуш, Вергара, Горбатюк, Беляев, Ершов – Бурмистров, Стеклов, Горбатенко, Форбс – Максимов.

Запасные: Березин, Фильцов, Айдов, Денисов, Фримпонг, Рыжков, Шешуков, Власов, Берхамов, Мухаметшин, Аппаев.

Трансляция матча "Ростов" – "Арсенал"