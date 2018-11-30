17:59 | Футбол — РПЛ

Азмун - в старте "Рубина" на матч с "Динамо"

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"Рубин" объявил состав на матч 16-го тура премьер-лиги против "Динамо". С первых минут встречу начнет нападающий Сердар Азмун.

Состав "Рубина: Ив. Коновалов, Гранат, Устинов, Навас, Байрамян, Сорокин, Калинин, Уремович, Могилевец, Подберезкин, Азмун.

Запасные: Джанаев, Бабурин, Акмурзин, Цаллагов, Абдуллин, Мухаметзянов, Гезелгайех, Полоз, Сагитов.

"Рубин" занимает 9-е место в премьер-лиге, имея в активе 21 очко после 15 туров.

Рубин - Динамо

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 16-й тур. "Спартак" - "Локо", "Ростов" - ЦСКА, "Енисей" - "Ахмат" и другие игры
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