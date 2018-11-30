Азмун - в старте "Рубина" на матч с "Динамо"

"Рубин" объявил состав на матч 16-го тура премьер-лиги против "Динамо". С первых минут встречу начнет нападающий Сердар Азмун.

Состав "Рубина: Ив. Коновалов, Гранат, Устинов, Навас, Байрамян, Сорокин, Калинин, Уремович, Могилевец, Подберезкин, Азмун.

Запасные: Джанаев, Бабурин, Акмурзин, Цаллагов, Абдуллин, Мухаметзянов, Гезелгайех, Полоз, Сагитов.

"Рубин" занимает 9-е место в премьер-лиге, имея в активе 21 очко после 15 туров.

Все о чемпионате России - здесь