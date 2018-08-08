Азмун в ближайшее время вернется в общую группу "Рубина"

"Рубин" ожидает возвращения травмированного форварда Сердара Азмуна в общую группу на тренировках в ближайшее время.

- Азмун пока не тренируется в общей группе, ожидаем его возвращения в ближайшие дни, - сообщили ТАСС в пресс-службе казанского клуба.

23-летний иранец получил травму 3 августа в первом тайме матча 2-го тура Российской премьер-лиги с "Динамо" (1:1). Игрок получил повреждение на 19-й минуте встречи после столкновения с защитником бело-голубых Владимиром Рыковым и покинул поле на носилках.

Российская премьер-лига: турнирная таблица премьер-лиги,

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