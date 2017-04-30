Азмун - в атаке "Ростова" на матч с "Амкаром"

Определились стартовые составы "Ростова" и "Амкара" на очный матч в 26-м туре чемпионата России. С первых минут в составе ростовчан на поле появится нападающий Сердар Азмун.

"Ростов": Медведев, Кудряшов, Навас, Терентьев, Симич, Гацкан, Нобоа, Полоз, Байрамян, Препелицэ, Азмун.

Запасные: Комиссаров, Гошев, Киреев, Могилевец, Ерохин, Бухаров.

"Амкар": Хомич, Зайцев, Идову, Занев, Милькович, Конде, Костюков, Гол, Баланович, Йовичич, Гасилин.

Запасные: Будаков, Вамбольт, Черенчиков, Комолов, Гиголаев, Хурцидзе, Мищенко, Салугин, Прокофьев, Шиндер, Бодул.

Трансляция матча "Ростов" - "Амкар"