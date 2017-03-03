18:12 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Азмун сыграет против "Томи" с первых минут

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Стал известен состав "Ростова" на матч 18-го тура чемпионата России против "Томи". По сравнению с игрой 1/16 финала Лиги Европы против "Спарты" в составе дончан произошло одно изменение - в атаке вместо Дмитрия Полоза появится Сердар Азмун.

Полностью состав ростовчан выглядит следующим образом: Медведев - Калачев, Мевля, Навас, Гранат, Кудряшов - Гацкан, Нобоа, Ерохин - Азмун, Бухаров. Запасные - Гошев, Комиссаров, Могилевец, Киреев, Препелицэ, Байрамян, Девич.

Игра начнется в 19.00 по московскому времени.

Трансляция матча "Томь" - "Ростов"

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Материалы REN-TV

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