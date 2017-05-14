17:58 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Азмун сыграет против "Рубина" с первых минут, Бухаров в запасе

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Стал известен состав "Ростова" на матч 28-го тура чемпионата России против "Рубина". Стартовый состав команды выглядит следующим образом: Медведев – Мевля, Навас, Кудряшов, Киреев – Калачев, Гацкан, Нобоа, Ерохин – Полоз, Азмун.

Запасные: Гошев, Комиссаров, Терентьев, Симич, Сорокин, Могилевец, Препелицэ, Бухаров, Девич.

Напомним, что матч состоится сегодня, 14 мая, начало – в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 28-й тур
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