Азмун сыграет против "Рубина" с первых минут, Бухаров в запасе

Стал известен состав "Ростова" на матч 28-го тура чемпионата России против "Рубина". Стартовый состав команды выглядит следующим образом: Медведев – Мевля, Навас, Кудряшов, Киреев – Калачев, Гацкан, Нобоа, Ерохин – Полоз, Азмун.

Запасные: Гошев, Комиссаров, Терентьев, Симич, Сорокин, Могилевец, Препелицэ, Бухаров, Девич.

Напомним, что матч состоится сегодня, 14 мая, начало – в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи