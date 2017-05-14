Азмун сыграет против "Рубина" с первых минут, Бухаров в запасе

Стал известен состав "Ростова" на матч 28-го тура чемпионата России против "Рубина". Стартовый состав команды выглядит следующим образом: Медведев – Мевля, Навас, Кудряшов, Киреев – Калачев, Гацкан, Нобоа, Ерохин – Полоз, Азмун.
Запасные: Гошев, Комиссаров, Терентьев, Симич, Сорокин, Могилевец, Препелицэ, Бухаров, Девич.
Напомним, что матч состоится сегодня, 14 мая, начало – в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи
Наш состав на игру #РостовРубин pic.twitter.com/POYCjm6ycY– Football Club Rostov (@rostovfc) 14 мая 2017 г.