Азмун присоединится к "Ростову" на сборах 10 января

Нападающий "Ростова" Сердар Азмун присоединится к команде на сборе в ОАЭ 10 января. Как сообщает 162.ru, задержка с прибытием на сбор не вызвана проблемами с визой. В прошлом году он не смог посетить сборы в ОАЭ, так как не получил визу из-за напряженных отношений между Ираном и Объединенными Арабскими Эмиратами.
Напомним, что первый сбор "Ростова" стартовал 6 января. В ОАЭ команда проведет два контрольных матча.
Басист
SOADVaruj === Ну это Спорт-Экспресс. Высококлассные профи, СМИ с европейским именем и отличной репутацией.
15:25
SOADVaruj
Азмун топ! В ссылке 161.ru, а в тексте 162. Исправьте
15:06