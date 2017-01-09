14:36 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Азмун присоединится к "Ростову" на сборах 10 января

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Нападающий "Ростова" Сердар Азмун присоединится к команде на сборе в ОАЭ 10 января. Как сообщает 162.ru, задержка с прибытием на сбор не вызвана проблемами с визой. В прошлом году он не смог посетить сборы в ОАЭ, так как не получил визу из-за напряженных отношений между Ираном и Объединенными Арабскими Эмиратами.

Напомним, что первый сбор "Ростова" стартовал 6 января. В ОАЭ команда проведет два контрольных матча.

Дополнительная информация

http://161.ru/text/newsline/253267309457408.html

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Басист

SOADVaruj === Ну это Спорт-Экспресс. Высококлассные профи, СМИ с европейским именем и отличной репутацией.

15:25

SOADVaruj

Азмун топ! В ссылке 161.ru, а в тексте 162. Исправьте

15:06

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