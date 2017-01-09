Азмун присоединится к "Ростову" на сборах 10 января

Нападающий "Ростова" Сердар Азмун присоединится к команде на сборе в ОАЭ 10 января. Как сообщает 162.ru, задержка с прибытием на сбор не вызвана проблемами с визой. В прошлом году он не смог посетить сборы в ОАЭ, так как не получил визу из-за напряженных отношений между Ираном и Объединенными Арабскими Эмиратами.

Напомним, что первый сбор "Ростова" стартовал 6 января. В ОАЭ команда проведет два контрольных матча.